Odeon verso la rinascita "Un palco nuovo e più grande per ospitare eventi di rilievo"

Il nuovo Teatro cinema Odeon prende forma e salvo intoppi nel cantiere, sarà restituito alla comunità ponsacchina entro fine anno. La struttura infatti è attualmente chiusa per fare spazio al cantiere che sta modificando soprattutto la parte del dietro le quinte. Un lavoro di sostanza che cambierà e migliorerà, di non poco, l’attività dell’Odeon: un palco tutto nuovo, per poter ospitare le compagnie più importanti, la vecchia limonaia in disuso trasformata in camerini collegati al retro. palco. E poi un nuovo pavimento e un nuovo impianto termoidraulico.

Procedono senza sosta i lavori al cinema teatro Odeon, all’interno di Villa Elisa a Ponsacco. Un progetto da oltre 600 mila euro finanziato in larga parte dal Pnrr. Un’opera che mette al centro dell’azione amministrativa la cultura: "strumento essenziale per il rilancio sociale ed economico di un territorio", come ha sottolineato l’amministrazione comunale che nei giorni scorsi ha fatto visita al cantiere per fare il punto della situazione.

"Crediamo fortemente nel ruolo decisivo che può svolgere la cultura in termini sociali ed economici – ha detto la sindaca Francesca Brogi durante l’ultimo sopralluogo al cantiere –. Crediamo che la cultura abbia il grande potere di rafforzare il senso di comunità. Grazie ai lavori di ristrutturazione, il nostro teatro Odeon avrà un palco che

potrà ospitare compagnie di caratura nazionale. Il nuovo Odeon insieme alla nuova piazza della Repubblica saranno i poli trainanti per il rilancio commerciale del centro storico".

Il nuovo palco potrà essere inaugurato entro la fine dell’anno, pronto per una nuova stagione per accogliere, come sempre, le tante realtà culturali del territorio e ospitare spettacoli e compagnie nazionali.

"Il nuovo impianto tecnico del teatro – spiega il vicesindaco Massimiliano Bagnoli – cambierà il modo di pensare e gestire gli spazi dell’Odeon. Per esempio Il fatto che il telo del proiettore si possa usare a comando facendolo scendere dall’alto a filo palco, consentirà una migliore visibilità e libererà i gestori dall’impegno di dover sgomberare il palco prima di ogni proiezione".