"Occhi celesti per chi vuole alleviare il suo dolore"

Esce oggi il nuovo singolo di Samuele Lenzi, in arte Samu Suma, 25enne pontederese che dopo l’uscita del 20 gennaio con la canzone 20 anni adesso pubblica Occhi celesti, già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano è il secondo di un EP che uscirà tra poco. All’interno di Occhi celesti Samu Suma cerca di mettersi a nudo a livello emotivo e spera che l’ascoltatore possa capirne il messaggio di disagio e di frustrazione nelle parole che scrive nel testo.

"Occhi celesti è un pezzo che tratta sia di me sia di chi mi è stato intorno – dice l’autore – tratta un po’ sia della mia ragazza che di quelle che ho avuto. Ho la fortuna di sembrare meglio di ciò che sono ma non è tutto oro ciò che luccica, vorrei essere i loro occhi per vedere davvero come sono, cosa faccio e come mi comporto".

"A volte – prosegue il giovane pontederese – mi sento a disagio perché capisco che quello che faccio è sbagliato e nonostante ci possa provare è più forte di me e faccio sempre qualcosa che non dovrei fare. È un pezzo molto intimo in cui cerco di mostrare una parte di me che in pochi conoscono. Non è mai facile mettere nero su bianco ciò che si prova rendendolo pubblico ma cantare è una fonte di sfogo che riesce a rendermi libero dalle frustrazioni e dalle sensazioni negative".

E infine. "Spero di essere una fonte d’ispirazione per chi ascolterà questo singolo, ha qualcosa dentro e vorrebbe alleviare il suo dolore. E per chi vorrà ascoltare la canzone e semplicemente cantarla", conclude il cantante che da oggi i suoi Occhi celesti saranno in rete per essere ascoltati.

Luca Bongianni