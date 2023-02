Nuovo mercatino dell’artigianato Il debutto domenica a Calcinaia "Convinti che piacerà a tanti"

La Valdera si arricchisce di un nuovo appuntamento espositovo che accompagnerà i fine settimana e che proverà a diventare un punto di riferimento per la zona. Un mercatino dell’artigianato, numismatica e oggettistica in piazza Vittorio Emanuele a Calcinaia ogni terza domenica del mese. Ad organizzarlo, primo appuntamento il prossimo 19 febbraio, Confesercenti Toscana Nord in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e per l’organizzazione con Riccardo Morgillo.

"A partire da questo mese – spiega il coordinatore Valdera Cuoio di Confesercenti Toscana Nord, Claudio Del Sarto – piazza Vittorio Emanule nel centro di Calcinaia ospiterà ogni terza domenica un mercatino davvero particolare in cui gli espositori presenteranno oggetti di artigianato ma anche numismatica. Una iniziativa che abbiamo condiviso con il Comune, che ha concesso il patrocinio, e soprattutto con i commercianti del Centro Commerciale Naturale. Convinti che proprio iniziative di questo genere possano contribuire ad attrarre visitatori nel borgo. Un ringraziamento particolare all’assessore e vicesindaco Flavio Tani ed all’ufficio Suap del Comune per la collaborazione". La conclusione di Claudio Del Sarto.

"L’appuntamento è tutto il giorno dalle 8 alle 20 e vede la collaborazione con Riccardo Morgillo. Siamo convinti che edizione dopo edizione, questo mercatino saprà ritagliarsi uno spazio importante nel panorama di questi eventi sempre apprezzati".