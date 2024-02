Nuovo look in arrivo per quattro rotatorie

Quattro rotatorie di Pontedera sono pronte a cambiare aspetto. Se per la rotatoria all’incrocio tra la Tosco Romagnola e via Salvo D’Acquisto al Chiesino sono già iniziati i lavori per posizionare la nuova installazione, il Comune di Pontedera ha approvato l’avviso pubblico per individuare soggetti interessati alla progettazione, realizzazione, montaggio, manutenzione ordinaria e straordinaria di installazioni artistiche che andranno ad abbellire altre tre rotatorie che si trovano nel territorio comunale di Pontedera. In particolare l’avviso esplorativo si riferisce alla rotatoria di via Niccolaioni all’intersezione con viale Africa (zona Pubblica Assistenza e Polo Carlesi), alla rotatoria sulla Tosco Romagnola all’intersezione con viale America (al Villaggio, prima sullo Scolmatore) e la rotatoria sempre sulla Tosco Romagnola all’intersezione con via Pisana. Nell’avviso, che resterà all’albo e sul sito del Comune per 30 giorni consecutivi, si legge che sono già pervenute all’ente proposte tese alla realizzazione di opere artistiche da installare su queste rotatorie. Al Comune – precisano da Palazzo Stefanelli – questi interventi "non scaturiscono oneri economici diretti o indiretti poiché tutte le spese eventuali saranno poste a carico del soggetto che sarà individuato per l’installazione dell’opera e la manutenzione della rotatoria".

Come spesso accade in questi infatti il proponente si avvale di sponsorizzazioni che permettono la realizzazione delle opere senza gravare sulle tasche dei cittadini. Sono ancora top-secret le proposte pervenute ma con ogni probabilità, come già accaduto in passato, le installazioni potrebbero parlare delle città e dei suoi principali simboli che l’hanno resa grande nel mondo.

l.b.