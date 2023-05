Nuovo cda e sede a Villa Crastan "Messaggeria anonima e riservata"

Nuovo cda, nuova sede e nuovi progetti per la Fondazione Charlie Onlus di Pontedera, tra cui la nascita della Consulta dei Giovani della Valdera. Presentate ieri mattina nella sala consiliare di Palazzo Stefanelli le new entry che faranno parte del consiglio di amministrazione di quella che un’associazione nata alla fine degli anni ’90 e conosciuta in tutta Italia che opera nella prevenzione del disagio giovanile. Al presidente Angelo Migliarini nominato dalla cooperativa sociale Arnera ed ai consiglieri Andrea Petresi nominato dal Comune di Peccioli e Belvedere e Rossano Signorini nominato da Geofor, si aggiungono la nuova vicepresidente Francesca Morelli e la consigliera Ilicia Di Ienno, nominata dalla Provincia di Pisa. Quella di ieri è stata l’occasione anche per ufficializzare il prossimo insediamento nella nuova sede, nelle ex scuderie di Villa Crastan (ex bibioteca dei ragazzi) che si prepara ad ospitare, tramite la Fondazione per la Cultura Pontedera, anche gli studenti dell’Istituto Modartech e l’Associazione Italiana di Cultura Classica oltre che eventi organizzati dalla stessa Fondazione. "Presto sarà avviato il cantiere per la ristrutturazione dei locali che ospiteranno la Fondazione Charlie – ha detto il sindaco Matteo Franconi – ci sarà un nuovo spazio per i volontari ma anche per conferenze, formazione ed incontri". Il presidente Migliorini ha illustrato progetti attuali e obiettivi futuri che la Fondazione Charlie vuol proseguire nei prossimi anni. "Se questa Fondazione è arrivata a farsi conoscere in tutta Italia lo si deve anche all’orgoglio di questa comunità dalla quale negli anni sono arrivati tanti volontari – ha spiegato –. Fin da subito abbiamo avuto l’ambizione di essere un numero verde nazionale. Adesso vogliamo digitalizzare i servizi attraverso anche il nuovo sito pianetacharlie.it. Non più solo chiamate ma anche chat ed un servizio di messaggeria anonima e riservata. Così facendo possiamo anche permettere ai volontari di lavorare da casa". E poi l’istituzione della Consulta dei Giovani della Valdera, insieme al Comune e alle scuole secondarie di Pontedera. "Vogliamo che a guidarci nelle nostre scelte siano i ragazzi – ha detto Migliorini – dovranno essere loro a farci capire se le strade intraprese sono giuste o sbagliate, se siamo più vicini a noi che a loro".

Luca Bongianni