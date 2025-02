Nuovo attacco sul bilancio: "La Tari aumenta del 10%"

SANTA MARIA A MONTE

Aumenti e critiche. Le opposizioni di Santa Maria a Monte continuano con gli attacchi alla sindaca Del Grande e alla giunta. "Dopo le tariffe della mensa e del trasporto tocca alla Tari, la tassa sui rifiuti – dice Elisabetta Maccanti di Viviamo Santa Maria a Monte – Nel 2023 l’amministrazione Del Grande ha aumentato la Tari del 5% circa. Lo stesso ha fatto nel 2024. Ora l’aumento è addirittura del 10%. Non solo, ha anche modificato il regolamento comunale togliendo le esenzioni e le riduzioni previste per le botteghe storiche, circoli, bar e tutte le attività dei centri storici di Santa Maria a Monte e Montecalvoli. La precedente amministrazione aveva effettuato un solo aumento della Tari, nel 2022 del 5%. Il sindaco del Grande ha aumentato la Tari e ha diminuito i servizi togliendo parte della fornitura dei sacchetti, in passato sempre forniti".

Elisa Eugeni di Sinistra Plurale – consigliera comunale dell’opposizione Fare Insieme – ribadisce le responsabilità dell’attuale sindaca Del Grande e della ex sindaca Parrella per lo stato delle casse comunali. "’Non è colpa mia ma della Parrella’, ci fa sapere a mezzo stampa la sindaca Del Grande – aggiunge Eugeni – La ex sindaca Parrella “tenendosi la delega al bilancio dal 2013 al 2023 era consapevole dello stato delle cose e sapeva che ci sarebbero poi stati gli aumenti’, ha detto Del Grande. E loro, lei e gli assessori che erano in giunta si sono prestati in dieci anni di inerzia a ogni volere e decisione della ex sindaca. In dieci anni hanno contratto mutui per milioni di euro per lavori sui quali si potrebbe discutere. Intanto Santa Maria a Monte è sempre con meno parcheggi, che invece sarebbero indispensabili per rilanciare la fruibilità e le presenze".

Intanto Massimo Cavallini, esponente della sinistra per decenni, ex assessore ed ex consigliere comunale, lancia l’idea di un’assemblea sulla "situazione di come si trova ad essere amministrato il territorio comunale, aperta a cittadini, associazioni, rappresentanti delle varie forze politiche, per fare il punto sui problemi che necessitano di risposte e di idee per il bene della nostra comunità". "Questa assemblea va preparata bene e con serietà pertanto aspetto conferme alla mail [email protected] o al 335 5320663".