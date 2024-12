Nuove telecamere per la sicurezza

Entro gennaio partiranno i lavori per l’installazione delle nuove telecamere nei territori dei Comuni dell’Unione Montana, incluso Castelnuovo Valdicecina. "Una buona notizia per la sicurezza della Valdicecina, per un progetto che finalmente è stato sbloccato, dopo anni di stallo – dice il sindaco di Montecatini Valdicecina e presidente dell’Unione Francesco Auriemma – Abbiamo raggiunto un importante traguardo, riuscendo ad ottenere uno specifico dispositivo in grado di leggere le targhe sulla statale 68 a Ponteginori. Questo progetto era fermo ormai da tempo: il territorio che va da Montecatini a Pomarance, Castelnuovo a Monteverdi sarà presidiato h24 da nuovi occhi elettronici, che si andranno a sommare a quelli già esistenti, e questo porterà ,maggiore sicurezza per i residenti dei nostri Comuni".