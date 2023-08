Nuove telecamere nei piccoli centri

La Regione stanzia ulteriori risorse per finanziare altri progetti di videosorveglianza, tra quelli inseriti nella graduatoria approvata lo scorso ottobre. È stato dato così il via libera all’erogazione di contributi destinati a ulteriori 69 progetti dei Comuni della Toscana, tra cui 10 in provincia di Pisa. A sottolinearlo è l’assessora regionale Alessandra Nardini: "La Regione, confermando attenzione alle esigenze dei Comuni del nostro territorio, dà ulteriori risposte alle domande provenienti dai territori e finanzia molti altri progetti che prevedono l’installazione e l’ampliamento di sistemi di videosorveglianza e il loro ammodernamento. Ecco i Comuni che beneficeranno dei contriburti: Castelfranco 25.000 euro, Orciano Pisano 15.000, Fauglia 6.917, Montescudaio: 15.000; Palaia 9.800, Capannoli 19.950, Vecchiano 6.270, Casale Marittimo 14.896, Calcinaia 25.000, Castellina Marittima 5.696.