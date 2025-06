Nuova stagione teatrale: "Un sentiero lungo 28 anni"

PONTEDERA"Solo l’ironia salverà il mondo". Arrivata alla sua 28esima edizione, torna con il suo slogan l’Utopia del Buongusto, il primo esperimento internazionale di vita godereccia. Con 40 serate di cene, tratro e scorribande Andrea Kaemmerle porterà in giro per la Toscana la rassegna che da oggi, sabato 28 giugno, andrà avanti fino al 25 ottobre. Stasera e domani i primi appuntamenti sono al parco La Castellina di Santo Pietro Belvedere con ‘L’aiuto becchino’ di Guascone Teatro. Questi, come tutti i 40 appuntamenti, vedono una cena facoltativa alle ore 20 e l’inizio degli spettacoli alle ore 21 (al costo di 8 euro).

Dopo ogni spettacolo saranno offerti vino, cantuccini e dolci. Dopo questo weekend l’Utopia del Buongusto si sposta giovedì 3 luglio al Museo della Bicicletta di Fornacette con ‘Pensieri in pericolo’ di Guascone Teatro, ad ingresso gratuito. Venerdì 5 lo spettacolo sarà a Vicopisano, il giorno dopo a Lucca e così via. Il tour toccherà le province di Pisa, Lucca, Firenze e Livorno, arrivando nei Comuni di Altopascio, Bientina, Calcinaia, Capannoli, Capannori, Casciana Terme Lari, Castellina Marittima, Collesalvetti, Crespina Lorenzana, Firenze, Livorno, Peccioli, Pontassieve, Pontedera, Porcari, Prato, Riparbella Santa luce, Santa Maria a Monte, Terricciola e Vicopisano. Tutti gli appuntamenti sono su www.guasconeteatro.it.

"Ancora un po’ di passi ben spesi per questo viaggio alla scoperta di Utopia, un sentiero iniziato ben 28 anni fa e che se avessi la presunzione di potermi guardare indietro, mi verrebbe voglia di gridare alla leggenda – dice il direttore artistico Andrea Kaemmerle –. L’Utopia nel mondo si è fatta sempre più debole e vintage. Il famelico istinto di vittorie e potere si è fatto beffa di buone intenzioni e gentilezza. Quale sia lo spazio dei grandi sogni nel futuro è quasi bene non sapere. Ci rimane il tempo presente, quello prezioso come un regalo".