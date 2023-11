Nuova rotatoria sulla Sarzanese: protocollo d’intesa tra tre Comuni per eliminare il vecchio semaforo

Bientina, 24 novembre 2023 – Verso protocollo d’intesa tra i Comuni di Bientina, Buti e Vicopisano e la Provincia di Pisa per la progettazione e realizzazione di una nuova rotatoria, fra la Ss 439 e la SP3.

"Si tratta di un progetto del valore complessivo di circa 450mila euro, che costituisce il naturale proseguo dell’intervento di ricostruzione del ponte sul canale Emissario in carico ad Anas", spiega, il presidente Massimiliano Angori.

La 439 Sarzanese Valdera e la Bientina-Altopascio si intersecano in corrispondenza dell’attraversamento del canale emissario al confine fra i comuni di Bientina, Buti e Vicopisano. "L’attuale intersezione è regolata da un semaforo vecchio a ciclo fisso che comunque necessita di un ammodernamento – sottolinea Angori –. Si tratta inoltre di un tratto viario molto trafficato, sia a livello locale sia dal traffico a lunga percorrenza perché transitano qui molti mezzi pesanti, rappresentando la Bientinese una arteria strategica anche dal punto di vista commerciale".

Con la prossima sottoscrizione del protocollo, la Provincia di Pisa si impegna, tra le altre cose, a redigere il progetto di fattibilità tecnico economica della nuova rotatoria, compresi gli studi, i rilievi e le indagini necessarie alla progettazione; e a coinvolgere Anas nel processo di verifica del progetto di fattibilità tecnico economica, e fasi successive.

«Da parte loro, i nostri Comuni si impegnano a – si legge in una nota dei sidnaci – a procedere al conseguimento di tutte le autorizzazioni e nulla osta necessari per l’approvazione urbanistica del progetto; e portare a compimento le procedure espropriative eventualmente necessarie per la realizzazione della nuova sede stradale".