Nuova Pizzeria "Pizza de' Polli" a San Miniato: Inaugurata dalla Cooperativa Verso il Futuro per valorizzare la piazza.

E’ nato un nuovo locale a San Miniato. Una nuova Pizzeria realizzata dalla Cooperativa Verso il Futuro arl, costituita in seno al Movimento Shalom, che già gestisce il Caffè Bistrot Bonaparte. Una nuova attività – dice il movimento – che auspichiamo possa valorizzare sempre di più la piazza che per i sanminiatesi viene chiamata “de’ polli” (perché anticamente vi si teneva il mercato) e darle quel ruolo che per la storia e la bellezza si merita: un punto di incontro, un crocevia di scambi e anche un luogo piacevole di sosta per gustare un’ottima pizza.

Il progetto della Cooperativa verso il futuro è nato appositamente per creare opportunità di lavoro, per inserire persone che vivono situazioni di vulnerabilità, per implementare l’economia etica e solidale e per offrire i migliori prodotti della tradizione italiana, come appunto la Pizza. Da oggi i la Pizza de’ Polli sarà aperta tutti i giorni dalle 19 in poi per offrire un ottimo menù a base di Pizza, ma anche antipasti e ottimi dolci, sia al tavolo che da asporto.Info: 0571 1964160.