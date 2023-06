Pontedera e la nuova piscina, approvato il bando di gara, "Rispettare tempi del Pnrr"

Pontedera, 10 giugno 2023 – Al termine di lunga serie di richieste aggiuntive e precisazioni varie, è stata approvato il bando di gara per la realizzazione del PalAcqua, la nuova piscina comunale al chiuso che sorgerà in via Pacinotti, al posto del mercato ortofrutticolo.

Il 3 maggio, al termine della scadenza per la presentazione delle offerte, era pervenuta una sola offerta, quella della Ar.Co. Lavori società cooperativa consortile di Ravenna come mandante la Camuna Prefabbricati Srl con sede nel bresciano. Un’offerta totale al netto dell’Iva pari a 4.398.156,47 euro.

La commissione giudicatrice ha sollevato poi all’operatore economico alcune richieste aggiuntive come chiarimenti tecnici e illustrazioni della documentazione presentata.

Procedura terminata giovedì mattina nelle stanze dell’Unione Valdera con la proposta di aggiudicazione che adesso passa nelle mani di Palazzo Stefanelli.

L’aggiudicazione avverrà infatti con determina dirigenziale successivamente al passaggio dalla conferenza dei servizi per la validazione del progetto. Se tutto va come deve andare fra 30 giorni è prevista la firma del contratto e da quel momento iniziano i 90 giorni per aprire il cantiere nel cuore di Fuori del Ponte.

E quindi se non ci sono intoppi quest’azienda inizierà con i lavori a metà ottobre. La realizzazione della nuova piscina coperta è stato il primo importante finanziamento con fondi Pnrr ricevuto a Pontedera, per una cifra vicina ai 5 milioni di euro.

Inizialmente il progetto doveva prevedere anche un palazzetto ed altri strutture sportive, poi il disegno è stato rivisto fino alla realizzazione della sola piscina.

Quindi il via alla gara e adesso la proposta di aggiudicazione che presto potrebbe portare alla firma del contratto e all’apertura del cantiere in autunno.

«Stiamo cercando di rispettare i tempi imposti dal Pnrr e per adesso ci stiamo riuscendo per tutti i nostri progetti" commenta il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi. Sempre per quanto riguarda Fuori del Ponte ed un importante progetto finanziato dal Pnrr, la prossima settimana dovrebbe esserci l’aggiudicazione della gara sul definitivo anche per il Polo dell’infanzia 0-6 dove sette aziende hanno presentato l’offerta, con la possibilità che vengano presentati eventuali ricorsi.

Poi si dovrà procedere all’approvazione dell’esecutivo e quindi alla validazione del progetto finale. Ma l’obiettivo è di partire con i lavori per il PalAcqua e per il Polo dell’infanzia quasi in contemporanea, quindi ad ottobre.