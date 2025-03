Nuova dialisi, FdI torna all’attacco: "Ancora un rinvio per l’apertura"

Nuovo rinvio per l’apertura del reparto di dialisi dell’ospedale Lotti di Pontedera, mentre i pazienti continuano a ricevere cure all’interno di container provvisori. E’ la nuova denuncia del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci, che ieri ha visitato la struttura insieme ai consiglieri comunali meloniani pontederesi, Matteo Bagnoli e Alessandro Brini, alla coordinatrice cittadina Daniela Luperini, e a Maria Cristina Venturi esponente locale dell’associazione nazionale emodializzati.

"Il 24 settembre – ha ricordato Petrucci – eravamo qui e ci fu detto che a novembre il reparto sarebbe stato pronto. Consapevoli della reale situazione del cantiere, avevamo ipotizzato un completamento per gennaio, ma a metà marzo i lavori sono ancora in alto mare. Questo è l’ennesimo spreco di soldi pubblici nella sanità toscana, mentre pazienti e operatori sanitari sono costretti a lavorare e curarsi in condizioni indegne. L’Asl Toscana nord ovest deve indicare tempi di consegna certi nel rispetto dei pazienti e dei lavoratori".

Infine, secondo i rappresentanti di FdI, "anche il sindaco, in qualità di presidente della Società della Salute non può sottrarsi alle proprie responsabilità: in campagna elettorale ha promesso più volte che il reparto sarebbe stato completato in tempi brevi, eppure i lavori sono ancora ben lontani dalla fine". E Venturi ha chiesto all’Asl se "il reparto di dialisi sarà finalmente aperto per l’estate o i pazienti saranno costretti a restare nei container anche nei mesi più caldi?".