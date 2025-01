Nuova consulta pari opportunità. Ecco i nomi

VOLTERRAIl Comune di Volterra annuncia ufficialmente la nuova consulta Pari Opportunità, un ulteriore importante passo verso la promozione dell’uguaglianza di genere e l’inclusione nella nostra comunità. Durante l’evento, Vania Baroncini (nella foto) consigliera con delega alle Pari opportunità, inclusione e gentilezza, ha sottolineato l’importanza di "lavorare sempre con maggiore impegno per garantire un ambiente inclusivo e rispettoso, dove uomini e donne hanno pari opportunità di partecipare attivamente alla vita sociale, economica e politica della città. La consulta pari opportunità lavorerà per promuovere politiche e iniziative che favoriscano l’uguaglianza di genere, la diversità e il rispetto reciproco. Un grande applauso a tutte e tutti coloro che hanno contribuito alla creazione di questa importante istituzione e che si impegnano a costruire una comunità più equa e inclusiva per tutti, e un sincero augurio di buon lavoro a tutte le nuove partecipanti della commissione".

Ecco come i nomi della nuova consulta: Gianna Bettini, Mariagiulia Bassini, Catia Bigazzi, Ramona Cavalli, Cinzia de Felice, Corinna Falorni, Gemma Pecorini Goodall, Martina Petri, Valentina Rando, Camilla Tamburini. Questi i nomi delle candidate ai quali si aggiungono le altre nomine che sono Anna Bolognesi per Fare Volterra e Franca Guelfi per Coalizione Volterra Civica. Poi le consigliere elette, Vania Baroncini, Anna Gazzarri e Angela Piccicuto per Fare Volterra. e Francesca Giorli e Rossella Cambi per Coalizione Volterra Civica.