Nuova casa per anziani. Aprono due Rsa gemelle

Taglio del nastro per la doppia Rsa della frazione delle Melorie a Ponsacco. Ieri mattina il gruppo Gheron insieme all’amministrazione comunale ha aperto le porte delle due strutture per anziani, contigue e chiamate rispettivamente Le Melorie con 40 posti letto e Ponsacco con 80 posti letto. "Siamo felici di poter offrire alla comunità di Ponsacco e del territorio circostante una struttura moderna, eco friendly, tecnologicamente avanzata e dotata di tutte le comodità necessarie, per garantire il benessere dei nostri ospiti – ha detto il presidente del gruppo Gheron Sergio Bariani –. La direzione di struttura è stata affidata a Federica Ghiroldi".

Un territorio quello delle Melorie che negli ultimi anni si è sviluppato proprio nel settore sanitario con la nascita della farmacia, del centro radio diagnostico e adesso della doppia rsa. "Grazie per aver scelto Ponsacco – ha detto la sindaca Francesca Brogi –. Un investimento che arricchisce un intero territorio. Un investimento privato, ma che rientra in un percorso fatto insieme al pubblico. Oggi ci troviamo qui a celebrare un momento molto atteso, che per questo territorio rappresenta un significativo supporto per i nostri anziani e, nel contempo, un importante opportunità dal punto di vista lavorativo. Infine, si tratta di un’ulteriore riqualificazione della frazione, che si appresta a diventare un vero e proprio punto di riferimento per i servizi socio-sanitari dell’intera comunità".

Camere doppie e singole, una cucina interna, palestra, cortile interna, un piccolo salone da parrucchiera e poi ambulatori medici e spazi comuni. La realizzazione dell’opera è avvenuta a cura dell’impresa di costruzioni Carron Spa di Treviso, il progetto è dell’architetto Luca Paparoni di Ponsacco. "Con la Società della Salute – ha detto il presidente della Sds Matteo Franconi – abbiamo affrontato il tema complesso della pianificazione e individuato dove sviluppare i servizi: Santa Maria a Monte, Volterra e Ponsacco per la bassa Valdera. Questa è una struttura all’altezza di soddisfare i bisogni di un territorio".

Il nodo pubblico-privato è stato affrontato più volte nel corso della mattinata per ribadire che pur trattandosi di un investimento privato è in corso l’accreditamento da parte della Regione. Una risposta indiretta al sit in organizzato dal sindacato Uil pensionati all’ingresso della struttura. "La formazione del nostro staff è una priorità assoluta – ha concluso Massimo Bariani, amministratore delegato del Gruppo Gheron –. Siamo consapevoli che la gentilezza e l’empatia siano fondamentali per creare un ambiente accogliente e rassicurante per le persone fragili". Sono circa ottanta i posti di lavoro che porterà la struttura, la residenza è già attiva e aperta ai primi ospiti.