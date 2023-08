Novità Asl: Pediatri di Libera Scelta a Valdera-Valdicecina

Ci sono novità a partire dal prossimo 1° settembre, quando in alcuni degli ambiti territoriali dell’Azienda Usl Toscana nord ovest avverranno delle sostituzioni per quanto riguarda i pediatri di libera scelta. Si comincia con l’ambito di Cascina, Crespina-Lorenzana, Fauglia e Orciano, dov’è stata disposta l’iscrizione negli elenchi dei pediatri di libera scelta della dottoressa Gloria Rossi proprio a partire dal 1° settembre. Contestualmente, cesserà l’incarico provvisorio della dottoressa Martina Biancon. Per Calci e Vicopisano, è stata disposta l’iscrizione della dottoressa Simona Vestri, mentre terminerà l’incarico provvisorio della dottoressa Maria Carmela De Muto.

E ancora, nell’ambito di Pontedera e Ponsacco, entrerà in servizio il dottor Stefano Pulvirenti sempre a partire dal 1° Settembre, con la conclusione dell’incarico provvisorio del dottor Filippo Biasci. In Alta Valdicecina stesso discorso per la dottoressa Federica Daini, che terminerà il proprio incarico provvisorio e sarà rimpiazzata con l’iscrizione del dottor Filippo Pistolesi.

Infine, nell’ambito di Bientina, Buti, Calcinaia e Santa Maria a Monte, a seguito del trasferimento del dottor Stefano Pulvirenti, è stato conferito un incarico provvisorio per la pediatria alla dottoressa Mirna Cosci o di Coscio, a partire dal 1° Settembre. In questo caso, tutti gli assistiti saranno automaticamente trasferiti alla nuova incaricata.

"L’Azienda Usl Toscana nord ovest ricorda che è possibile scegliere medico o pediatra dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet - hanno scritto dall’Ausl - senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando quindi le file, e con la massima libertà di orario".

Inoltre, l’iscrizione al pediatra di libera scelta è obbligatoria per tutti i bambini dagli 0 ai 6 anni.