Notte vintage Tutti in piazza, c’è Happy days

PONSACCO

Saranno le atmosfere degli anni ‘80 e i personaggi della serie cult Happy Days i protagonisti della settima edizione della Notte Vintage di Ponsacco. Sabato 16 settembre a partire dalle 19 via Valdera P. e via Vanni si animeranno con food truck, musica e allestimenti a tema. La Notte Vintage è organizzata da Confcommercio con il patrocinio e il contributo del Comune, la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e il contributo della Banca Popolare di Lajatico. "Grazie a Confcommercio – ha detto l’assessora al commercio Roberta Lazzeretti –. Una festa che vuole mettere al centro una zona che a volte rimane esclusa dalle iniziative, ma che rappresenta il cuore del commercio. Lo facciamo in maniera un po’ diversa, con un connubio tra cibo e musica".

La festa prende il via dalle 19 con gli spettacoli degli artisti e le band che si alterneranno in tre sessioni negli otto punti musicali. "Un appuntamento nato per ridare visibilità alla strada storica dei mobilieri – sottolineano Alessandro Simonelli e Luca Favilli di Confcommercio –. Ritorneranno le esposizioni di auto d’epoca e delle vespe. Particolare soddisfazione nell’aver coinvolto molte aziende del territorio". Durante la serata si esibiranno il trio Marco Di Maggio, i Surfer Joe, i Cekka Lou & The Miglioretors, I Cervelli della Nasa, il Dr. Jobby Trio, i CCR Creedence Clearwater Revival, la Compagnia Osiris e la Glam Rock Session. "Un evento musicale raro per la presenza di ben 8 band – spiega Andrea Lupi della Compagnia del Bosco, che cura la direzione artistica –. Ci saranno artisti di assoluto livello pronti a far vivere una full immersion a base di musica surf e rock ‘n roll". E poi c’è il cibo con i food truck e i punti ristoro delle aziende del territorio. "Apprezzo la scelta, la migliore che potevamo fare anche se la più difficile, – ha detto il direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli – di non organizzare un’iniziativa in centro, ma lungo una via commercialmente significativa". Una festa per tutte le età e per cui è consigliato partecipare con un vestito a tema. "È bello far parte di questa iniziativa – ha concluso Maurizio Signorini, direttore della filiale di Ponsacco della Banca di Lajatico – e rinnovare ogni anno questa collaborazione indirizzata a valorizzare il territorio di Ponsacco".