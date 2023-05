Notte nera tra polemiche e querele "Parole gravi, decida il tribunale"

di Carlo Baroni

Le acque non si sono calmate. Confcommercio Pisa tira dritto: il duello e le polemiche sulla Notte Nera arriveranno in tribunale. La giunta di Confcommercio Provincia di Pisa, all’unanimità dei suoi componenti, ha dato ufficialmente mandato al presidente Stefano Maestri Accesi di procedere tempestivamente per le vie legali per il reato di diffamazione a mezzo stampa contro il sindaco di San Miniato Simone Giglioli.

"Ringrazio i 13 presidenti che compongono la mia giunta per il generoso sostegno e la solidarietà espressa rispetto a questa vicenda incresciosa – commenta il presidente di Confcommercio– . L’indignazione che i componenti della giunta hanno mostrato nei confronti delle inaccettabili parole del sindaco è di per sé emblematica della gravità delle parole del primo cittadino di San Miniato. Toccherà adesso al Tribunale stabilire se e quanto quelle affermazioni siano lesive della dignità e della reputazione dell’associazione che mi onoro di rappresentare. Per quanto ci riguarda, sono parole gravissime e senza alcun fondamento".

Ma quali parole avevano gettato benzina sul fuoco di polemiche già dai torni alti? Parlando della distanze tra Comune e Confcommecio su come gestire la manifestazione per il prossimo giugno, il primo cittadino, in una nota, aveva replicato puntando il dito contro l’organizzazione di categoria. Criticando aspramente Confcommercio e, al tempo stesso, assicurando che la festa si farà ugualmente.

Tant’è che San Miniato - come avevamo detto nei giorni scorsi - probabilmente si troverà due manifestazioni in onore del tartufo nero d’estate (nacque così, nel 2012 la Notte Nera). Il Comune farà la sua, insieme a San MIniato Promozione, e forse la cambierà di nome o di "colore": il marchio Notte Nera è registrato da Confcommercio. "Presto – ha annunciato Giglioli nei giorni scorsi – fisseremo anche la data che intendiamo anticipare rispetto alle precedenti edizioni. Ma oltre la data cambieranno anche altre cose". E Confcommercio farà la propria: "È un evento troppo importante, non possiamo rinunciarvi, con o senza il comune", aveva ribattuto Pieragnoli. Intanto le carte bollate vanno avanti.