Notte nera e duelli, le opposizioni hanno portato il caso in consiglio

"E’ ancora possibile fare qualche passo per evitare che la situazione di scontro si aggravi o che si abbiano due manifestazioni doppione l’una dell’altra con le medesime finalità?". Lo chiedono i gruppi d’opposizione (Lega, Forza Italia e CambiaMenti) al sindaco Simone Giglioli. Sul tavolo il duello tra Comune e Commercio sulla Notte nera, finito anche a carte bollate. Le opposizione nell’interpellanza che sarà al centro del prossimo consiglio comunale chiedono anche al primo cittadino "in quali modi si intenda cercare una ricucitura con i commercianti del centro storico di San Miniato e con le loro associazioni". Confcommercio lo ricordiamo, ha anche annunciato di aver querelato il sindaco di San Miniato per alcune sue affermazioni fatte nel botta e risposta. In seguito in un post l’associazione di categoria ha sottolineato che l’eventuale risarcimento del danno stabilito dal tribunale sarà dato in beneficenza.