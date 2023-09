Non c’è più posto in discoteca. Pagano ma restano fuori: "Rimborseremo i biglietti"

SAN MINIATO BASSO

"L’organizzazione di eventi come quello di domenica finora non aveva mai avuto alcun problema sui numeri. Evidentemente l’ospite (la rapper Anna Pepe, idolo dei teenager, Ndr) ha avuto una portata ben superiore alle aspettative e si è creato il problema dei ragazzi e delle ragazze rimasti fuori". A dirlo è Gianluigi Romeo, gestore responsabile della discoteca Sonbrero di San Miniato Basso interpellato dal nostro giornale dopo che alcuni genitori di adolescenti rimasti fuori domenica pomeriggio hanno contattato la redazione per segnalare il disguido.

"Dentro il locale c’erano 550 ragazzi – aggiunge Romeo – Così siamo intervenuti per bloccare altri accessi. Quanti ne sono rimasti fuori non lo so. Comunque, gli organizzatori già domenica pomeriggio sono usciti fuori dalla discoteca, hanno parlato con le ragazze e i ragazzi che non potevano entrare e i genitori presenti, si sono scusati e hanno acomunicato loro che avranno il rimborso del biglietto. Basta che si presentino con il tagliando che avevano acquistato e riceveranno indietro i soldi".

"Noi come Sombrero non siamo gli organizzatori diretti di questo evento con Anna Pepe, ma ci sentiamo comunque coinvolti e responsabili e per questo domenica pomeriggio, dopo aver verificato che altri ragazzi non potevano entrare nel locale – conclude Romeo – abbiamo subito sollecitato gli organizzatori, a uscire e parlare con chi era rimasto fuori comunicando loro il rimborso del biglietto ieri e oggi dalle 17 alle 20 oppure inviando una mail ad [email protected]".

Sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale e la guardia di finanza. Sarebbero dai 300 ai 400 i ragazzi e le ragazze che, pur avendo pagato il biglietto (25 euro), non sono potuti entrare al Sombrero per Anna Pepe.

g.n.