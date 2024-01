Niente terzo mandato per Marco Gherardini: "Ad un certo punto c’è bisogno del ricambio"

C’è una certezza nel futuro di Palaia che, come tantissimi Comuni del territorio, il prossimo giugno andrà al voto: il sindaco Marco Gherardini non si ricandida. "Tra qualche mese anche la nostra comunità tornerà a votare e da quando la legge ha introdotto la possibilità del terzo mandato per i comuni sotto i cinquemila abitanti, in tanti mi hanno chiesto “sindaco che fai? Ti ricandidi?” – dice Gherardini –. Negli ultimi mesi, due convinzioni si sono confrontate in me: da un lato la passione per quello che sto facendo, la stessa del primo giorno, un amore incondizionato che non posso che mettere al di sopra di tutto, dall’altro il principio, nel quale ho sempre fortemente creduto, secondo il quale, dopo parecchio tempo passato al vertice, c’è sempre bisogno, proprio per il bene comune che si sceglie di servire, di un ricambio, di altri punti di vista. Ed è stata questa seconda convinzione a prevalere". Ecco la scelta di fermarsi qui. "Tra i momenti più belli dei miei due mandati ci sono quelli che ho trascorso con i più giovani della nostra comunità – ricorda il primo cittadino –: a loro dico, prendete in mano il futuro, non aspettate che qualcuno ve lo consenta, prendete quello che è vostro. Da parte mia vi auguro di sentire battere forte nei vostri cuori quell’entusiasmo e quel filo di follia che mi fece decidere tempo fa di buttarmi in questa bellissima avventura. Servire da sindaco la comunità è davvero un grande onore".

"Sono tanti i ringraziamenti che mi sento di rinnovare, anche adesso – conclude Gherardini, annunciando l’addio – . Ringrazio i cittadini, centro della mia vita ogni giorno, i volontari delle nostre associazioni, esempio e ispirazione a cui ho sempre guardato, i rappresentanti delle istituzioni, i dipendenti comunali, i miei collaboratori con cui ho condiviso l’impegno. Grazie infine alla mia famiglia che amo, grazie per i valori che mi ha insegnato. Questi ultimi dieci anni anni li custodirò per sempre nel mio cuore".