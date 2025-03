Nido e Centro 0-6. Iscrizioni e open day

Le iscrizioni al Nido d’Infanzia al Centro 0-6 Alessandro Bocelli a La Sterza (Lajatico), sono aperte dal 31 marzo al 3 maggio 2025. Questo servizio educativo è dedicato ai bambini di età compresa tra 0 e 3 anni e offre un ambiente stimolante con una forte impronta musicale, grazie al progetto MusicLab della Andrea Bocelli Foundation. "Una struttura che con il suo decennale anno di esperienza ha saputo costruire un ambiente qualitativamente apprezzato dai bambini e genitori del nostro territorio, una struttura che vanta una qualità eccellente anche per i pasti, prodotti internamente da personale Comunale che crede nell’educazione alimentare e nel benessere educativo a tavola per il quale è nato un progetto – spiega il Comune – Al fine di implementare le opportunità per le famiglie, di un territorio ben più ampio del Comune di Lajatico, i bambini che potranno essere accolti sono passati da 25 degli anni passati a 35, con il mantenimento della qualità educativa, mantenendo gli spazi operativi dei bambini adeguati alle loro attività, oltre a potenziare il Polo dei materiali e degli strumenti (lettini per il tempo pieno, matriale per la cucina ecc). Le visite alla struttura per le famiglie saranno i giorni 5 e 15 aprile.