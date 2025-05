Telmo Pievani e Banda Osiris protagonisti al Teatro Era con "Allegro Bestiale"

Giornata ricca di appuntamenti quella di oggi in occasione degli Ecodays 2025. L’evento clou è al Teatro Era alle ore 18.30 con lo spettacolo Allegro Bestiale con il filosofo evoluzionista Telmo Pievani e la Banda Osiris. Allegro Bestiale, oltre ad essere un atto d’accusa contro l’Homo, poco, ma molto poco, sapiens, e` uno strampalato viaggio alla scoperta di quale sarà il nostro futuro, molto più prossimo di quel che si pensa. I posti disponibili per lo spettacolo Allegro bestiale sono esauriti ma, presentandosi al Teatro il giorno dell’evento, ci si può iscrivere alla lista di attesa ed entrare se qualcuno dei prenotati non si presenta. L’ingresso in sala è possibile fino a 10 minuti prima dell’evento.

Proseguono poi le visite gratuite guidate gli impianti Ecofor in via dell’Industria, oggi con orario 9-13. Dopo la giornata di ieri, bis di Carboot, il mercato di scambio e vendita di oggetti usati direttamente dal bagagliaio delle auto dei vecchi proprietari, accanto al Teatro Era dalle 9 alle 18, con il ricavato che sarà devoluto all’associazione Avis.

Lo spettacolo itinerante Eco3 con tre personaggi in cerca di riciclo, con Ecodessert, Ecoapertivi e musica dal vivo fanno tappa a Gello, nella zona del parcheggio del cimitero dalle 11.30 in poi e a Pardossi dalle 15 in poi, nel parcheggio del laghetto ai campi sportivi. Gli Animattori entrano in scena dalle 17.30 sul corso a Pontedera con le loro performance divertenti e interessanti a tema ambientale che saranno improvvisate su lembi di prato verdissimi che spunteranno all’improvviso.

In piazza Cavour dalle 17 alle 19 ci sarà un laboratorio per bambini e ragazzi sui temi della sostenibilità, con la realizzazione di piccoli oggetti ricordo con materiali riciclati, mentre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30 sul piazzone sarà in funzione il maxischermo immersivo che consente ai visitatori di compiere un viaggio virtuale all’interno degli impianti di Ecofor Service.