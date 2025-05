Randonnée. Mtb Valdera. È tutto pronto

Nel padiglione Ecodays della Ecofor è stata presentata ieri mattina la Randonnée MTB della Valdera 2025, evento non competitivo che si terrà il 10 e 11 maggio, organizzato dal G.S. Galimberti ed aperto a tutti gli appassionati di mountain bike. La Randonnée è arrivata alla 14ima edizione, mantenendo intatta la filosofia originaria di promuovere il territorio attraverso lo sport, esplorando colline, borghi e antichi sentieri in autonomia, con l’unico ‘cronometro’ della bellezza della Valdera.

Quest’anno il programma prevede, oltre ai tradizionali percorsi corto (40 km), medio (60 km) e lungo (90 km), anche un quarto percorso di due giorni di 150 km, con partenza serale da Pontedera, bivacco notturno a Lajatico e destinazione finale Volterra. Fra le novità anche due nuovi punti di ristoro, il primo a Casciana Terme ed il secondo a Forcoli a cura del Liquorificio Morelli, con sosta e visita al Museo del ciclismo.

"In più di un decennio, la Randonnée MTB della Valdera è cresciuta e da una piccola uscita amichevole è diventata un grande evento cicloturistico – ha sottolineato Massimo Casini, membro del team organizzativo – contribuendo a far conoscere e apprezzare il territorio pisano attraverso le sue strade bianche, i suoi borghi storici e le sue tradizioni enogastronomiche".

Per l’assessore allo sport Mattia Belli è l’occasione "per promuovere il territorio e tutte le eccellenze naturalistiche ed enogastronomiche e attrarre un numero sempre maggiore di famiglie, turisti, visitatori in Valdera e ora anche nell’Alta Val di Cecina".