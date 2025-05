Escalation di violenza. Ieri ragazza molestata

Una settimana da incubo. Prima la rapina violenta dello scorso sabato 26 aprile, poi un anziano aggredito e ferito senza alcun apparente motivo alla stazione, la rissa sempre alla stazione dell’altra notte ed ora un altro episodio di violenza accaduto in via Primo maggio e ripreso con il cellulare. Fratelli d’Italia Pontedera chiede scelte forti per la sicurezza e la legalità. "A pochi giorni dall’ennesima rissa nella zona della stazione, Pontedera torna sotto i riflettori per un episodio di violenza. Un cittadino straniero ha colpito il furgone di un artigiano in via Primo Maggio, creando momenti di grave tensione in pieno giorno. Solo l’intervento immediato dei Carabinieri, che ringraziamo per il coraggio e la professionalità, ha evitato il peggio. È inaccettabile che chi lavora onestamente venga messo in pericolo da chi vive nel nostro territorio senza alcun rispetto per le regole. È inaccettabile che l’amministrazione comunale, di fronte a una situazione fuori controllo, continui a parlare di "provocazioni". Servono scelte forti, serve coraggio, serve una guida capace di mettere al centro la sicurezza e la legalità". Nella mattinata di ieri, una madre ha poi segnalato un episodio a dir poco imbarazzante capitato alla figlia. "È accaduto nei pressi dell’ex parcheggio Piaggio, in prossimità della biblioteca Gronchi – dice – verso le 10.15 mia figlia veniva avvicinata da un ciclista con tuta e caschetto che le chiedeva informazioni su come raggiungere la Bellaria. Se non che mia figlia nel rispondergli si accorgeva che suddetto ciclista presentava i genitali completamente esposti. Fornite le indicazioni, il ciclista chiedeva più volte chiarimenti; vista la situazione mia figlia si allontanava e di conseguenza anche il ciclista riprendeva il suo percorso".

l.b.