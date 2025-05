Ecodays, è subito boom di presenze. Assalto al mercatino del Carboot

Già centinaia di persone hanno partecipato agli eventi promossi in occasione degli Ecodays 2025, la manifestazione sulla sostenibilità organizzata da Ecofor Service Spa, azienda di Pontedera specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. Ecodays 2025 sono iniziati venerdì scorso e proseguiranno fino a domenica 11 maggio. Il programma propone più di 100 eventi in 25 luoghi diversi, come EcoIncontri al teatro Era e alla Città del Teatro di Cascina, visite agli impianti Ecofor per le scuole, convegni, talk, mostre, laboratori, il concorso letterario Ecofor Libri, concerti, spettacoli itineranti nelle frazioni e nei quartieri di Pontedera, eventi sportivi, giochi e animazioni, EcoMerende, EcoDessert ed EcoAperitivi. Ecodays 2025 che hanno il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Pontedera e tutte le iniziative sono a ingresso gratuito.

Nella giornata di ieri, la seconda, 110 cittadini hanno preso parte al Carboot, il mercatino di vendita e scambio di oggetti usati esposti direttamente nel bagagliaio o nelle immediate vicinanze delle auto dei vecchi proprietari. Via Madre Teresa di Calcutta, accanto al Teatro Era, si è trasformata in un coloratissimo bazar dove è stato possibile trovare un po’ di tutto, riviste e libri, giocattoli e abiti, accessori e piccoli mobili, attrezzi e utensili. Ogni postazione auto costa 10 euro e l’importo totale della giornata è stato devoluto alla Fondazione Vertical, che raccoglie fondi da destinare alla ricerca scientifica per curare le paralisi da trauma spinale.

Nel padiglione Ecodays di Ecofor Service spa, in via dell’Industria a Gello, sono iniziate le visite guidate dei cittadini agli impianti dell’azienda. L’apertura degli impianti alla cittadinanza ed alle scuole è il momento più importante e significativo degli Ecodays perché consente a Ecofor Service di illustrare le fasi e le modalità con cui viene svolta l’attività di trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, in piena trasparenza e nel rispetto delle norme sull’ambiente. Gli impianti di Ecofor Service occupano una superficie di 40 ettari e hanno la capacità di accogliere ogni anno circa 350mila tonnellate di rifiuti già sottoposti a processi di selezione e recupero. Ecofor Service Spa offre a tutto il territorio della Valdera anche una vasta fornitura di energia elettrica ricavata dal biogas prodotto dal trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi, realizzando così un sistema virtuoso di economia circolare a vantaggio di tutta la collettività.

Dagli spettacoli degli Eco3 al TedxPisa Adventure in piazza Curtatone fino alle performance degli Animattori centinaia di persone, grandi e piccini, sono stati coinvolti all’insegna della cultura, della sostenibilità e del divertimento.