Nidi di qualità a Montopoli: Ecco i dettagli del progetto

Il Comune di Montopoli anche per quest’anno ha aderito ad un progetto finanziato con risorse della Regione Toscana e dell’Unione Europea – Fondo sociale europeo Plus finalizzato al sostegno dell’accoglienza delle bambine e dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia di qualità

L’attenzione al tema della qualità – spiega una nota – viene confermato sia dalle disposizioni normative relative ai servizi per la prima infanzia, "sia dalla particolare attenzione rivolta all’inclusione sociale e alle risorse specificatamente destinate a favorire l’accoglienza delle bambine e dei bambini con particolari fragilità". La disponibilità dei servizi per la prima infanzia di qualità e la sostenibilità dei costi per le famiglie – spiega una nota dell’amministrazione comunale –, sono fattori chiave che consentono da un lato di contrastare le disuguaglianze e la povertà educativa e dall’altro alle famiglie di riuscire a conciliare i tempi di lavoro con i tempi di cura familiare. Il bando rientra nell’ambito del Progetto Giovani Si della Regione. I nidi comunali di Montopoli sono aperti dal lunedi al venerdi dalle 7,30 alle 16,30 e accolgono fino a 73 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi (28 bambini il Peter Pan e 45 bambini il Galeone Dorato). I nidi d’infanzia comunali hanno iniziato l’attività il 4 settembre 2023, e chiuderanno il 31 luglio senza interruzione nelle vacanze natalizie e pasquali.