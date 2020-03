© Riproduzione riservata

Castelnuovo Valdicecina (Pisa), 26 marzo 2020 - Arriva una nevicata primaverile in Alta Valdicecina: dalla passata notte, le precipitazioni hanno interessato in particolar modo la zona del Comune di Castelnuovo, con diversi centimetri di neve al suolo che hanno imbiancato le strade, le piazze, i giardini. Il Comune si è immediatamente attivato con mezzi spargisale, entrati in azione dalla notte per rendere praticabili le principali vie di comunicazione e permettere il transito dei mezzi di soccorso. La neve è caduta anche nella zona di Larderello. Qualche fiocco di neve sta cadendo anche negli altri Comuni della Valle, da Pomarance a Volterra.