Nessun acquirente per la maxi-fattoria

Nessun interesse da parte del mercato immobiliare si palesa per la Fattoria di Sorbaiano, azienda vitivinicola di Montecatini Valdicecina che si è schiantata nelle secche della crisi. Lo storico delle aste giudiziarie parla chiaro: si parte da un prezzo a base di asta di 3 milioni, sceso al ribasso dopo i tentativi che si susseguono dal 2019, quando la struttura finì all’asta con un prezzo base di quasi 9 milioni. Cifra finita in curva discendente fino all’ultimo incanto, andato deserto. Oltre 3 milioni di euro per accaparrarsi la maxi fattoria in località Sorbaiano, finita nella morsa delle aste giudiziarie da qualche anno: il prezzo della struttura che funge anche da agriturismo e contempla vigneti che fruttano uve Doc che hanno reso l’azienda una delle più importanti realtà vitivinicole della zona, era esattamente 3 milioni e 60 mila euro, con la previsione di un’offerta minima che ammontava a 2 milioni e 295 mila euro. L’asta senza incanto, andata deserta, riguarda un’azienda agricola e villa ad uso agrituristico composta da oltre 240 ettari di terreno, coltivato in parte a vigneto Doc, in parte a oliveto, in parte a bosco e in gran parte a seminativo, oltre a altre piccole porzioni che hanno ulteriori destinazioni agricole. Un’azienda vitivinicola storica del territorio che, per l’ennesima volta, non trova acquirenti.

Ecco infine, lo storico dei vari tentativi di vendita: 8 milioni e 724 mila euro nell’asta giudiziaria del 2019, 6 milioni e 799 mila euro nel 2020, 5 milioni e 932 mila euro nel 2020 fino a scendere all’attuale prezzo a ribasso. Ma il mercato, ed è un dato di fatto, non si muove in acque quiete e non vi sono imprenditori interessati alla storica tenuta finita più volte all’asta. Anche l’ultimo tentativo, con un prezzo notevolmente al ribasso, è andato a vuoto.

Ilenia Pistolesi