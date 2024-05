"Nei vicoli del tempo". La guida sulla città

In uscita il volume targato Edizioni ETS "Nei vicoli del tempo. Un viaggio nelle epoche di Volterra“, una guida alla storia della città per bambini e ragazzi realizzata dall’operatrice museale e guida turistica Stefania Piunti e dalla scrittrice ed esperta di crescita personale Sara Fabiani, con le illustrazioni dell’Accademia Europea di Manga. Il volume esce nella collana "Volterra, storie e guide", in collaborazione con il Comune e i musei di Volterra grazie al contributo dell’amministrazione comunale. Si tratta di una guida della città a portata dei più giovani visitatori: un vero e proprio viaggio nel tempo attraverso gli occhi di un bambino alla scoperta delle epoche di Volterra, dalle origini dell’etrusca alla Volterra romana fino alla città dei nostri giorni, in un susseguirsi di avventure, curiosità e insegnamenti.