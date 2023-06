Musica e teatro, i grandi eventi "Ogni spettacolo in cartellone è pensato soltanto per il festival"

PONSACCO

È Luca Ward il quinto nome ad aggiungersi agli ospiti già annunciati della rassegna I Concerti nella Repubblica a Ponsacco. Per la seconda estate consecutiva le piazze di Ponsacco saranno invase di musica e teatro in un festival che quest’anno abbraccerà più luoghi della città coinvolgendo Camugliano, piazza san Giovanni e piazza Valli. La rassegna inizierà il 28 giugno con Fabrizio Bosso che si esibirà insieme alla Ponsacco Jazz Orchestra Sextet con la voce di Michela Lombardi e la direzione di Davide Bertini, alla chiesa di San Frediano a Camugliano.

"Ogni spettacolo in cartellone – spiega il direttore artistico Simone Valeri – è qualcosa di pensato soltanto per questo festival. Ciò che sarà visibile a Ponsacco non si ripeterà altrove perché abbiamo puntato, anche questa volta, a far dialogare arte e artisti diversi per portare sul palco qualcosa di innovativo e unico".

Il 6 luglio sarà la volta di Peppe Servillo che, in piazza San Giovanni, accompagnato dalla chitarra di Cristiano Califano e con il coordinamento artistico di Elena Marazzita, leggerà Marcovaldo di Italo Calvino per i cento anni dalla nascita. Un invito ad affrontare le difficoltà della vita con fantasia e immaginazione. Svelata la data di metà Luglio che sarà il 16 con Luca Ward (nella foto) nello spettacolo "Il Talento di essere tutti e nessuno" per la regia di Luca Velli, accompagnato dalle musiche di Yonis Bascir. Il celebre giornalista Gino Morabito intervisterà uno dei direttori d’orchestra più famosi e cari al pubblico: Beppe Vessicchio, il 24 luglio in piazza San Giovanni. L’ultimo appuntamento della rassegna ponsacchina, è il 31 luglio, in piazza Valli con Antonella Ruggiero e il ritorno a Ponsacco di Valentino Corvino al violino e Roberto Olzer al pianoforte in una sorta di antologia musicale dell’artista. Tutti gli appuntamenti sono alle 21:30.