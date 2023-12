Museo Piaggio Severgnini grande ospite

Prosegue la collaborazione tra Ecofor Service Spa, l’azienda di Pontedera specializzata nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi che provengono dalla filiera industriale di tutta la Toscana (e non solo), e la Fondazione Piaggio Onlus, polo di aggregazione e promozione culturale del nostro territorio. I dialoghi per un futuro sostenibile promossi da Ecofor Service hanno infatti trovato ancora una volta piena rispondenza con il programma di incontri con la scienza al Museo Piaggio organizzati dalla Fondazione Piaggio nel proprio Auditorium.

L’appuntamento del 16 dicembre alle 18:30 con gli Eco Incontri, vedrà sul palco dell’Auditorium del Museo Piaggio, Beppe Severgnini, uno dei giornalisti più autorevoli e seguiti sia in Italia che all’estero ed autore di molti libri divenuti bestseller internazionali. Beppe Severgnini arriva a Pontedera dopo Gabriella Greison, Tiberio Timperi, Mario Tozzi, Roberto Saviano, Paolo Giordano, Filippo Solibello, Giovanni Storti e Stefano Mancuso, personaggi che hanno già partecipato agli Eco Incontri organizzati da Ecofor Service S.p.A. Severgnini, insieme al capo redattore Rai Tgr Federico Monechi, parlerà delle sue esperienze professionali in giro per il mondo ed in particolare del cambiamento climatico e del rapporto delle popolazioni con l’ambiente che ha riscontrato nelle più grandi metropoli del nostro pianeta. Severgnini, nato a Crema, e` editorialista del Corriere della Sera dal 1995 e vicedirettore dal 2016. Ha creato il forum "Italians" e diretto il settimanale "7". Opinion writer per "The New York Times" dal 2013 al 2021, e` stato corrispondente in Italia per "The Economist" (1996-2003). Nel 2004 e` stato premiato a Bruxelles come "European Journalist of the Year".Ha condotto programmi televisivi e radiofonici; insegnato in universita` italiane, europee e americane; tenuto lezioni e conferenze in tutto il mondo.E` autore di venti bestseller: il primo e` Inglesi (1990), il piu` recente Neoitaliani (2020), pubblicato negli USA nel 2022 col titolo Italian Lessons. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito del Museo Piaggio.