Quei numeri da record, Museo Piaggio sold out: "Un flusso costante"

Pontedera (Pisa), 29 maggio 2024 – Sono numeri da record quelli dei visitatori del Museo Piaggio in questi primi cinque mesi del 2024. Un anno che ad oggi potrebbe diventare quello con più visitatori di sempre. La struttura di viale Rinaldo Piaggio inaugurata a marzo del 2000, casa soprattutto della Vespa, dell’Ape e del Ciao ma anche di tanti altri veicoli targati Aprilia, Gilera e Moto Guzzi negli ultimi due mesi è stato preso d’assalto. E l’estate deve ancora iniziare. Inutile dirlo, i Vespa World Days del mese scorso sono stati l’evento trainante che ha maturato una grande attrazione anche nelle settimane a seguire, facendo schizzare i numeri delle visite altamente sopra le medie del periodo primaverile. Per tracciare un bilancio preciso, numeri alla mano, la Fondazione Piaggio attende di chiudere maggio ma già si può dire che un mese così non si era mai visto. Curiosi da tutta Italia, turisti da tutto il mondo, stanno continuando ad affacciarsi al Museo con grande frequenza. Giugno, luglio, agosto e settembre sono poi solitamente i mesi più affollati, con le prenotazioni che si sommano una sull’altra.

A confermare questo trend di grande turismo sul viale Piaggio, ma anche in città, è l’Ufficio Turistico di Pontedera e Valdera ospitato all’interno del Centrum Sete Sois Sete Luas. "Confermiamo che il movimento sia di turisti stranieri che di visitatori italiani c’è – spiega Simona Leggerini, responsabile dell’ufficio – generalmente gli italiani tendono a soggiornare in città per un giorno, al massimo un weekend, magari posizionando Pontedera come tappa intermedia tra Firenze e Pisa. Mentre i turisti stranieri di solito preferiscono soggiornare negli agriturismi della Valdera e venire a Pontedera un giorno per una visita al Museo Piaggio ed un giro in centro. Questa affluenza è sì senz’altro alimentata dall’onda lunga dei Vespa World Days, il flusso delle persone incuriosite dall’evento prosegue".

E c’era da aspettarselo. Nel weekend del 18-21 aprile scorso tutto dedicato alla Vespa arrivarono a Pontedera oltre 20mila persone, tra i 12mila e i 15mila vespisti da tutto il mondo presenti alla parata. Numeri record che l’organizzazione dello storico evento sta pensando di iscrivere nel libro ufficiale del Guinness dei primati. Un evento che tanto ha fatto bene alle attività del territorio in quei giorni e che sta continuando a regalare benefici, magari anche durante tutta la prossima estate.

Luca Bongianni