Museo e Corso già presi d’assalto. E oggi i tour fra le nostre eccellenze

Sono arrivati da tutto il mondo. Chi in sella alla propria Vespa superando i confini e le montagne dell’Appenino, chi risalendo l’Italia dalle regioni meridionali. Chi attraversando l’oceano in aereo e trovando qua dei mezzi a noleggio. Il ronzio della Vespa in città è una musica ininterrotta. Il Museo Piaggio è già stato preso d’assalto in questi giorni, così come il centro, dal corso al Palp con le immancabili foto ai maxi vesponi. I vespisti arrivati da tutta Italia, dall’Europa e dagli altri continenti hanno già iniziato a conoscere Pontedera. E da oggi partono i tour in giro per le colline della Valdera e per la provincia. Alle 14.30 via al tour in direzione Peccioli con il passaggio da Forcoli all’andata e a ritorno da La Rosa, Capannoli, Ponsacco e ritorno a Pontedera. Sempre alle 14.30 un altro corteo di vespisti raggiungerà Lari e Casciana Terme. Infine ci sarà un terzo tour che partirà sempre dalle 14.30 alla scoperta di Pontedera, dai luoghi simboli del Villaggio Piaggio fino alle colline di Montecastello e Treggiaia. Domani gli altri tour che dalla mattina partiranno in direzione Volterra, Pisa passando da lungo monte all’andata e dalla Tosco Romagnola al ritorno e quello del Monte pisano che toccherà Calcinaia, Bientina, Buti, Calci, Uliveto Terme e Vicopisano. Venerdì ci saranno anche due tour, uno al mattino e uno al pomeriggio, che arriveranno fino al Teatro del Silenzio di Lajatico passando per Capannoli e Peccioli, fresco di nomina di ‘Borgo dei Borghi’.

Venerdì, sia al mattino che al pomeriggio, si ripeterà anche il tour direzione Lari e Casciana Terme. Sarà l’occasione questa per i paesi della Valdera e dalla provincia di farsi conoscere, di far conoscere i propri territori, le proprie bellezze, le proprie eccellenze enogastronomiche. Come Buti che per l’occasione aprirà le porte del frantoio Rossoni e offrirà degustazioni di prodotti locali, olio e miele. Vicopisano aprirà la Rocca la torre del Soccorso e il camminamento ma anche degustazioni di olio e vino con salumi toscani di qualità.

Lari, tra le varie eccellenze come i cantuccini alla ciliegia, presenterà ai vespisti la mitica Pasta Martelli, Terricciola non perderà occasione per far conoscere il suo vino. Intanto da oggi sul viale Piaggio ci saranno gli stand delle eccellenze toscane: dal tartufo Gazzarrini di San Miniato al Pastificio Morelli fino al birrificio di Buti.

L.B.