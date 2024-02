Muore sotto l’albero che stava segando

Ponsacco (Pisa), 16 febbraio 2024 – Un uomo anziano è deceduto sotto l’albero che stava segando in un’area di sua proprietà. E’ questa la prima ricostruzione dell’incidente che è accaduto prima delle 10 nella mattina del 16 febbraio 2024. Sul posto, i vigili del fuoco per la rimozione della pianta, l’ambulanza inviata del 118 e anche l’elicottero Pegaso regionale. Ma per il signore non c’è stato niente da fare: i soccorsi sono stati inutili. Troppo grave il trauma subito. Si sta ora cercando di ricostruire l’accaduto.

Una tragedia che ha colpito l’intera comunità.