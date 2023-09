Muore a 47 anni a Calcinaiagrande: Vasto Cordoglio per la Giovane Madre

CALCINAIA

Grande commozione per la morte di una giovane madre. Una brutta notizia che ha riempito di dolore tutta la comunità. Da quanto abbiamo appreso, all’esito di una lunga malattia, è scomparsa prematuramente a soli 47 anni Claudia Licciardello. Dolore, sgomento, ma anche incredulità e sono i sentimenti che ieri, appena il paese ha appreso l’accaduto, hanno pervaso in lungo e in largo la comunità di Calcinaia per la questa prematura morte. Una notizia tremenda per tutti coloro che l’hanno conosciuta. Claudia Licciardello lascia il marito – conosciuto anche nell’ambiente del basket – e i figli. Una famiglia stimata ed amata. Tante le testimonianze di affetto e vicinanza ai familiari della 47enne. Anche attraverso i social. Il Bellaria Volley Pontedera scrive: "Non ci sono parole per poter esprimere il nostro dolore e la sensazione di sconforto di questi momenti. Tutta la famiglia della Bellaria Volley – si legge nel post – si stringe e si unisce nel dolore alla nostra atleta ed alla sua famiglia per la scomparsa della mamma Claudia". Il funerale – è stato reso noto – sarà celebrato oggi nella Chiesa Parrocchiale di Calcinaia alle 10.