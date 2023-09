Movida a San Miniato: Denunce e Sanzioni dei Carabinieri

Sotto la lente dei carabinieri i principali luoghi di aggregazione fra giovani.

I militari congiuntamente ai colleghi del Nas di Livorno, hanno complessivamente controllato 112 persone, 3

esercizi pubblici e 74 veicoli. Durante i controlli sono state accertate 8 irregolarità al codice della strada: i trasgressori, quasi tutti giovanissimi in “libera uscita” per l’ultima serata di festa prima della ripresa dell’anno scolastico, sono stati sanzionati, tra l’altro, per mancata revisione, eccesso di velocità e mancato uso delle cinture di sicurezza. Nell’ambito dell’operazione una persona è stata denunciata per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, in quanto a bordo della propria autovettura, ha omesso di fermarsi all’alt intimato dai militari e, una volta raggiunta, all’atto della contestazione amministrativa prevista, iniziava ad inveire contro gli operanti, minacciandoli e prospettando loro future ritorsioni. I carabinieri del Nas, dopo aver ispezionato un circolo circoscrizione, hanno segnalato all’autorità sanitaria e amministrativa un titolare di cariche dopo aver sequestrato 56 chilogrammi di alimenti (pesce, salumi e schiacciate) sprovvisti della richiesta tracciabilità. Hanno poi contestato sanzioni, per un totale 2mila euro, per aver detenuto, per la alimenti privi di tracciabilità e per non aver vigilato sul divieto di fumo all’interno dell’esercizio.

C.B.