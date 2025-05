Due prime alla scuola elementare: "È un risultato molto importante"

Per Palaia è un traguardo importante. Del resto la scuola, per ogni comunità, è una realtà prioritaria e quando raggiunto ne consolida la presenza e ne garantisce il futuro. A dare l’annuncio è la sindaca Marica Guerrini: "E’ arrivata la notizia che in cuor nostro stavamo aspettando: la nostra scuola elementare anche quest’anno avrà le due prime". Poi il primo cittadino aggiunge: "Il lavoro fatto con la Regione e con l’assessora all’istruzione Alessandra Nardini, il provveditorato nella persona del dottor Simonetti, il nostro istituto comprensivo con il preside dottor La Forgia, è stato efficace e superlativo". Tutte queste realtà hanno fatto squadra centrando l’obiettivo.

"Un grazie sentito a tutti quei genitori che anche da fuori del nostro Comune hanno dato fiducia a questa scuola – aggiunge Guerrini –. L’amministrazione tutta non può che esprimere gioia per questo traguardo così tenacemente sostenuto, l’impegno a favorire un ambiente familiare positivo e lo spirito di collaborazione tra tutti gli attori hanno permesso di garantire serenità dei nostri bambini e bambine, che continueranno il loro percorso nella nostra comunità".

Infine un’ultima, ma importante considerazione. "Siamo consapevoli che la partecipazione di tutti sia un elemento fondamentale per questo successo – conclude la sindaca di Palaia – Continueremo, io e l’amministrazione tutta, a lavorare con impegno e determinazione per offrire sempre più qualità scolastica e di servizi, perché il futuro sono loro".

C. B.