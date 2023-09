Motoraduno Sulle Harley tra gusto e storia

Un connubio fra i bolidi-leggenda, le bellezze secolari e le eccellenze a tavola: il 24 settembre arriva ‘II moto tra gusto e storia’, evento targato Confcommercio provincia di Pisa e promosso da Vetrina Toscana, Regione, UnioneCamere Toscana e Camera di Commercio, con il patrocinio del Comune. Un appuntamento dedicato ai motociclisti, bikers e appassionati del mondo Harley Davidson in un viaggio fra le bellezze paesaggistiche, le specialità gastronomiche e le meraviglie storiche della città. Dalle 10 i motociclisti (sono attesi circa un centinaio di harleysti ) arriveranno in piazza dei Priori, entrando da porta San Francesco, percorrendo via San Lino e via Ricciarelli. Alle 11 il taglio del nastro e l’esposizione dei mezzi in piazza. A tutti i partecipanti sarà consegnata una mappa con i ristoranti e locali aderenti del centro storico, con piatti tipici e menù dedicati. Dalle 16 alle 17.30 i partecipanti vivranno un’esperienza attraverso una visita guidata gratuita di Volterra a cura di guide turistiche professioniste che accompagneranno i visitatori in un percorso che comprende l’ingresso al museo Guarnacci.

"Per Volterra settembre è diventato un mese importantissimo per il turismo e deve essere valorizzato ulteriormente anche attraverso eventi e iniziative come questa", afferma il sindaco di Volterra Giacomo Santi.

"L’obiettivo è proprio quello di far rimanere i partecipanti a Volterra, nell’ottica di una promozione turistica del territorio, con un nuovo appuntamento che permetterà di godere le eccellenze gastronomiche preparata dalla vasta platea di ristoratori coinvolti e successivamente delle bellezze della città", le parole del presidente di Confcommercio Volterra Sergio Brizi. "Grazie a Confcommercio per aver scelto Volterra, in un evento che coniuga un’eccellenza dei motori come la Harley Davidson con le eccellenze del territorio. Il viaggio è il vero valore aggiunto dell’iniziativa, che unisce valorizzazione culturale, gastronomica e artigianale", dichiara l’assessore al turismo di Volterra Viola Luti. "Volterra, un gioiello della nostra provincia con tutte le carte in regola per attirare un turismo di qualità in grado di andare oltre ai flussi turistici", afferma il direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli.