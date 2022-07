Muore investito dal treno a Pontedera: stop dei treni tra Firenze e Pisa

Pontedera, 4 luglio 2022 - Un uomo è morto investito da un treno a Pontedera. Lo rende noto la squadra dei vigili del fuoco di Cascina che è intervenuta insieme alla Misericordia di Peccioli in via Tosco Romagnola per il recupero del cadavere. In corso i rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente. Intanto, la circolazione ferroviaria sulla tratta Firenze - Pisa è stata ripristinata, dopo una interruzione durata circa un'ora. Organizzati servizi di bus sostitutivi tra Empoli e Pisa.

Chi è l'uomo investito dal treno

Secondo i primi accertamenti, la persona investita dal treno è un uomo di 32 anni, nato in Senegal e residente a Pontedera. Non è ancora chiara la dinamica del decesso.

Treni cancellati e bus sostitutivi

A causa dell'interruzione della circolazione ferroviaria poi ripristinata dopo circa un'ora, sono stati predisposti dei bus sostitutivi. Questi i treni cancellati o sospesi a causa dell'incidente secondo il portale Muoversi in Toscana, che dopo il ripristino della tratta fa sapere che comunque "permangono ritardi e cancellazioni":

- 4039 (Firenze - Livorno) cancellato da Pisa a Livorno

- 18375 (Firenze - Pontremoli) cancellato da Empoli a Pontremoli

- 18373 (Firenze - La Spezia) cancellato da Empoli

- 4046 (Livorno - Firenze) cancellato intera tratta

- 4037 (Firenze - Livorno) cancellato intera tratta

- 4042 (Firenze - Livorno) cancellato intera tratta

- 4033 cancellato da San Romano a Navacchio

- 18403 è originario da San Romano

- 18304 (Empoli - Firenze), ritardi

- 18303 (Firenze SMN - Pisa), ritardi

- 4035 cancellato

- 4044 cancellato