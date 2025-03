Morto il direttore sportivo Andrea Pierini. Il mondo della pallacanestro in lutto

Si è spento a 69 anni Andrea Pierini, storico direttore sportivo della Bnv Juve Pontedera e figura di riferimento per l’intero movimento cestistico locale. Nato a Siena nel giugno del 1955, ha legato indissolubilmente il suo nome alla società pontederese, nella quale ha ricoperto diversi ruoli nel corso dei decenni. Prima giocatore, poi allenatore e infine dirigente, ha sempre messo al servizio del club la sua competenza, la sua passione e la sua visione lungimirante, diventando un punto di riferimento per atleti, tecnici e appassionati di pallacanestro.

Ricoverato da fine dicembre a causa di una grave malattia, si è spento lasciando un vuoto profondo non solo all’interno della Bnv Juve Pontedera ma in tutto l’ambiente sportivo che lo ha conosciuto e apprezzato nel corso degli anni. Il suo contributo alla crescita del basket locale è stato inestimabile, difatti con il suo impegno ha formato generazioni di giocatori, trasmettendo loro valori di dedizione, spirito di squadra e amore per lo sport.

La società lo ricorda con affetto e riconoscenza, sottolineando il segno indelebile che ha lasciato nella storia del club e nel cuore di chi lo ha conosciuto. Al momento in cui scriviamo questo articolo, i funerali non sono ancora stati fissati ma potrebbero svolgersi oggi o al massimo domani nel Duomo di Pontedera, dove amici, colleghi e tifosi potranno dargli l’ultimo saluto e rendere omaggio alla sua straordinaria carriera e alla sua eredità sportiva.