Morto Francesco Bagatti. L’uomo dell’ecumenismo e del dialogo interreligioso

All’età di 97 anni si è spento Francesco Bagatti. Per anni era stato direttore della Pastorale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi di San Miniato. Bagatti era nato a Lari e aveva dedicato la sua vita, oltre che all’impegno in diocesi, alla famiglia e al lavoro, occupandosi di urbanistica e architettura. Tra le opere che ha progettato c’è anche la chiesa di Quattro Strade di Perignano, nel comune di Casciana Terme Lari. Chiesa dove ieri, alle 15,30, è stata officiata la messa esequiale per l’ultimo saluto. La messa è stata presieduta da monsignor Roberto Filippini, vescovo emerito di Pescia e delegato per la Cet-Conferenza episcopale toscana, all’ecumenismo e al dialogo interreligioso. La diocesi di San Miniato "si stringe nella preghiera ai familiari in lutto, e in particolare alla figlia Vera, che ha raccolto il testimone del padre alla guida dell’ufficio diocesano per l’ecumenismo.