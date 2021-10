Casciana Terme-Lari (Pisa), 12 ottobre 2021 - Tragedia nella mattinata di martedì a Cevoli, nel comune di Casciana Terme Lari. Un uomo è morto mentre stava raccogliendo le olive, attività che è nel pieno svolgimento in tutta la Toscana. E' accaduto intorno alle undici. La vittima aveva 88 anni e pare fosse in un appezzamento di terreno con diversi olivi.

Avrebbe perso l'equilibrio mentre era nei pressi di un argine e sarebbe caduto per circa tre metri. Immediato l'intervento del 118, con l'allarme lanciato da altre persone che erano lì nei pressi. Sono intervenute due ambulanze: una della Misericordia di Lari e una della Misericordia di Peccioli con medico a bordo.

E' intervenuto anche l'elicottero Pegaso ma l'uomo, in arresto cardiaco, non si è ripreso nonostante le cure dei medici. Sarebbe un malore, risultato fatale, la causa della caduta. Per i rilievi e la ricostruzione dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri.