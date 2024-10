Morta Luli Cerri. Maestra e attiva nel carnevale

SANTA CROCE

Una malattia implacabile in appena sei mesi ha spento per sempre il sorriso di Ludovica Cerri. Luli, insegnante in pensione e attivissima nel carnevale con il gruppo della Nuova Luna, era uno di quei personaggi che hanno preso parte alla storia recente di Santa Croce. Aveva 74 anni e ancora tanto da dare alla sua famiglia e alla comunità a cui era legatissima e dalla quale ha ricevuto, in vita e ieri sin dai primi minuti in cui si è sparsa la voce del suo decesso, tantissimi attestati di stima.

Ludovica Cerri aveva insegnato per tantissimi anni alla scuola elementare del centro di Santa Croce, la Carducci. Intere generazioni di bambine e bambini, di famiglie santacrocesi e di coppie straniere che negli ultimi due-tre decenni hanno scelto la cittadina delle concerie per assicurarsi un futuro migliore, hanno avuto la maestra Ludovica che le ha avviate allo studio. Da alcuni anni la maestra Cerri era in pensone e si dedicava alla sua famiglia e alle sue passioni. Una su tutte il carnevale. Faceva parte della Nuova Luna nella duplice veste di maschera e di componente del consiglio del gruppo. Anche dietro il trucco e i travestimenti non era difficile riconoscere il suo sorriso in piazza Matteotti durante le sfilate del Carnevale d’Autore.

Luli Cerri lascia il marito Stefano Landi, i figli Michele e Alessandro, la nuora Nicoletta e le adorate nipoti Chiara e Noemi. Il funerale è fissato per le 15 di domani con partenza dall’abitazione in via del Bosco per la chiesa-santuario di San Rocco dove ci sarà la messa funebre prima della sepoltura nel cimitero del Castellare. La salma da ieri è esposta nell’abitazione della famiglia.