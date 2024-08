Montopoli sogna l’oro a Parigi: "Tutti a tifare per Carlotta". Maxi schermo in Comune

Una montopolese nella storia del volley. Un evento. Da seguire con il cuore in gola. L’Italia affronterà le campionesse in carica degli Usa nella finale di volley femminile: le azzurre lotteranno per la prima volta per l’oro olimpico. E per questo domani la sala del consiglio del Comune di Montopoli sarà eccezionalmente aperta per seguire in maniera collettiva la finale di di Parigi. Un modo – spiega una nota del Comune di Montopoli – per fare il tifo per la pallavolista montopolese Carlotta Cambi che fugura nella compagine azzurra ."Siamo davvero orgogliosi del percorso che la nostra Carlotta Cambi sta facendo con la sua squadra alle olimpiadi di Parigi – dice la sindaca Linda Vanni che nelle scorse settimane ha più volte incoraggiato la pallavolista sui suoi canali social – per questo motivo abbiamo organizzato una visione collettiva della partita. Chi vorrà potrà venire domenica 11 agosto alle ore 13 nella sala del consiglio comunale. Sarà bello poter sostenere insieme la nazionale italiana femminile di volley e la nostra Carlotta. Forza, tutta Montopoli fa il tifo per te!".

È la prima finale olimpica in assoluto per le azzurre che proveranno a scrivere la storia e a completare il loro percorso salendo sul gradino più alto del podio. Per Montopoli l’emozione è doppia. La Cambi da quanto aveva 4 anni gioca a pallavolo. Una passione, quella della palleggiatrice di Montopoli, alta 1 metro e 76, che da due anni è diventata un lavoro ma che impegno lo è da quando aveva 15 anni e ha scelto di trasferirsi a Roma. Coach Velasco la sta utilizzando spesso quando i set iniziano a diventare difficoltosi e se la Nazionale Azzurra è entrata nella storia il merito è anche suo. E allora, eccezionalmente, appunto, per la presenza della montopolese nella finalissima di Parigi, la sala del consiglio comunale diventerà un’arena dove seguire tutti insieme il duello che potrebbe portare l’oro a Montopoli.

Carlo Baroni