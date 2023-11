Montopoli, spaventoso incidente nella notte. Auto finisce nel giardino di una casa. Quattro feriti

Pontedera, 26 novembre 2023 – Un boato ha squarciato il silenzio della notte con un’auto che finisce nel giardino di una casa. E’ la sequenza del terribile incidente avvenuto poco dopo mezzanotte sulla Tosco Romagnola all’Angelica, nel comune di Montopoli Val d’Arno.

Due auto, per cause ancora in corso di accertamento, finiscono fuori strada. Entrambe impattano contro il muro di una casa: una delle due vetture finisce nel giardino. Quattro le persone ferite, due in gravi condizioni. Sul posto, oltre al personale medico del 118, intervenuto con quattro ambulanze e due automediche, sono giunti i vigili del fuoco di Castelfranco e ai carabinieri della compagnia di San Miniato.