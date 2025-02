Montopoli e la sfida del turismo: "Tartufo e commercio i nostri assi"

"Farci conoscere, e valorizzare le potenzialità turistiche del territorio", dice la sindaca Linda Vanni, spiegando le ragioni per la quali Montopoli ha partecipato per la prima volta alla Bit di Milano, la manifestazione internazionale che raduna operatori turistici, agenti di viaggio, aziende di promozione turistica, di tutto il mondo.

Sindaca, una prima volta carica di significati?

"Sì. E’ stata un’esperienza importante che è frutto di un percorso iniziato con il convegno del dicembre con il quale abbiamo avviato un percorso con Toscana promozione e Terre di Pisa".

Quali gli obiettivi?

"Una sinergia forte fra turismo e commercio. Un dialogo che punta ad un ampio spettro: flussi turistici, ma anche il potenziamento di presenze dai territori limitrofi. Questo ci consentirà di aumentare le presenze, spingere il commercio e valorizzare i prodotti tipici. Possiamo contare su realtà d’eccellenza".

Un settore, il turismo, che può diventare un elemento centrale dell’economia del territorio

"Arriva da questa convinzione il restyling dell’ufficio turismo che vogliamo trasferire nel Palazzo della Cancelleria, più centrare e in grado di intercettare le necessità dei visitatori che arrivano a Montopoli. Ma le iniziative non si fermano qui".

Cos’altro bolle in pentola?

"Un cartellone unico per gli eventi della primavera estate, in doppia lingua, italiano e inglese per dare la possibilità anche agli stranieri di conoscere le nostre tradizioni, le manifestazioni che fanno parte della nostra storia".

Montopoli può già contare su un interessante appeal turistico, giusto?

"Si, grazie al campeggio, alla presenta di molti B&B e strutture ricettive. Con l’assessore Marzio Gabbanini, che ha sta portando avanti tante iniziative e che ha rappresentato al meglio il nostro territorio alla Bit, stiamo portando avanti una progettualità che mira a rafforzare questa vocazione di Montopoli che ha punti di forza significativi anche nella rete delle associazioni, nei cittadini stessi e nel commercio locale".

C’è anche altro

"Maggiori collaborazioni con i territori limitrofi, a partire da San Miniato e Palaia, con i quali condividiamo anche la preziosa risorsa del tartufo. Il nuovo piano strutturale individua quali sono le aree tartufigene di Montopoli. Una mappa che ci aiuterà ad avere un ruolo ancora più importante nel mondo del tartufo, che ha una forte attrattiva turitica".

Carlo Baroni