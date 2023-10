Montevaso-Chianni: La Sp 48 torna a doppio senso

Un lavoro importante e un cantiere che ha attraversato l’estate. Che ha battuto, per rapidità, il cronprogramma che era stato stilato. Riapre a doppio senso di marcia la Sp48 del Montevaso nel tratto compreso tra Chianni e Casciana Terme: le lavorazioni ai ponti sono state concluse con un mese di anticipo da parte della Provincia di Pisa. Sono lavorazioni, appunto, che hanno riguardato in maniera significativa le infrastrutture. "Si riapre dunque la viabilità a doppio senso con un mese di anticipo, rispetto ai tempi previsti dal cronoprogramma stesso", spiega con soddisfazione soddisfazione il presidente della Provincia Massimiliano Angori.

"Nello specifico, l’intervento ha mirato al consolidamento di due ponti limitrofi presenti sulla stessa strada Sp 48 – aggiunge Angori – che si trovano rispettivamente al km 1+700 ed al km 2+000, ma completamente distinti tra loro dal punto di vista strutturale, nel tratto ricompreso tra Casciana Terme e Chianni, con quadro economico di oltre 800mila euro".

Il semaforo all’intersezione tra la SP 13 e via dei Fontini – avverte le Provincia di Pisa – è rimasto comunque in funzione per il fine settimana, per il transito delle corse residuali del tpl. Le corse hanno poi ripreso regolarmente con le percorrenze tradizionali già dalla giornata di lunedì. Le chiusure erano scattate il 2 maggio scorso, appunto, per il consolidamento di due ponti limitrofi presenti sulla stessa strada.