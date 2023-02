Modartech, l’auto “disegnata“ dagli studenti

Si è concluso in piazza Curtatone il contest "Il viaggio inizia qui" indetto da Birindelli Auto in collaborazione con l’Istituto Modartech per i ragazzi del corso di Communication Design al quale hanno collaborato una trentina di studenti. Ognuno di loro ha realizzato un wrap in formato digitale di un Mini elettrica per lanciare la nuova concessionaria a Livorno della Birindelli Auto. I ragazzi si sono sfidati a colpi di fantasia e inventiva, progettando un "vestito" su misura per una Mini, cercando di rappresentare al meglio il legame con la città di Livorno con una livrea del tutto speciale, che veicolasse il messaggio dell’arrivo della concessionaria Birindelli Auto nella nuova località livornese. Alla fine del contest, durato circa un mese, e dopo un attento esame di tutti i progetti presentati, la concessionaria ha selezionato quattro finalisti in base alla creatività della grafica, al messaggio riportato sulla vettura e alla coerenza con le caratteristiche salienti della città di Livorno. Fra questi quattro finalisti è stato poi selezionato il vincitore, una studentessa di Modartech il cui progetto è stato fedelmente riprodotto con la realizzazione di una livrea per la Mini di Birindelli. Il progetto selezionato è stato svelato durante un evento nella centralissima piazza Curtatone, organizzato in modo che gli studenti al loro arrivo trovassero l’auto coperta da un telo, e scoprissero poi tutti insieme chi era il vincitore.

"Le mie ispirazioni concettuali derivano da ciò che mi viene in mente pensando a Livorno: il cacciucco e la città portuale – ha piegato la studentessa vincitrice del contest –. Ho preso questi elementi e li ho inglobati nel senso del viaggio, utilizzo principale della macchina. Ho pensato che il viaggio parte dalla concessionaria, nella scelta del mezzo. Ho amplificato e reso utopistico il tutto". Il direttore generale della concessionaria Birindelli, Salvatore Cassese, ed il responsabile marketing, Lorenzo Regini, hanno premiato i quattro finalisti con accessori Mini Lifestyle: un monopattino, una valigia, un trolley ed una borsa da viaggio. Un’iniziativa nata per dare valore al talento dei giovani studenti.