Mobilieri Ponsacco sbaglia. Il Viareggio difende l’1-0

VIAREGGIO

1

MOBILIERI PONSACCO

0

VIAREGGIO: Carpita, Frroku, Ricci, Bertacca, Bertelli, Belluomini C., Bianchi, Remedi, Bibaj (75’ Nannetti), Brega (60’ Morelli) Ortolini; a disposizione Manfredi, Baracchini, Sorbo, Maurelli, Minichino, Caggianese, Belluomini T.. Allenatore Cristian Amoroso.

MOBILIERI PONSACCO: Lampignano, Gemignani (85’ Guerrucci), Di Giulio (75’ Steffich), Regoli, Crecchi, Penco, Mancini, Borselli, Marrocco, Imbrenda, Mengali; a disposizione a disposizione Campinotti, Bagnoli, Fischer, Pisani, Pini, Volpi, Morana. Allenatore Massimo Macelloni.

Arbitro: Vaggelli di Prato (assistenti Marino di Pisa e Paoli) di Piombino.

Marcatore: 31’ Ortolini.

Note: ammoniti Bertelli e Di Giulio.

VIAREGGIO – Vince il Viareggio. Ma ai punti i Mobilieri Ponsacco avrebbero meritato almeno il pareggio. I bianconeri della Versilia si impongono con un gol di Ortolini di testa alla mezzora su azione di calcio d’angolo. I Mobilieri Ponsacco hanno dominato nella ripresa, ma non sono riusciti a segnare, dimostrando ancora una volta i problemi in fase d’attacco e nella concretizzazione. La spinta del Ponsacco ha costretto il tecnico di casa Amoroso a cambiare assetto alla sua squadra, inserendo giocatori più di contenimento e togliendo una punta (Brega) e una mezzapunta (Bibaj). A metà ripresa Bertelli serve Fischer che mette sui piedi di Gemignani la palla dell’uno a uno, ma il numero due rossoblu manda alto. A un quarto d’ora dalla fine Carpita respinge un tiro di Imbrenda, ma Morana manda alto di testa. E a due minuti dal novantesimo Remedi respinge di schiena una conclusione di Steffich destinata in rete.